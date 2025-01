Latvala kiitis Tänakut ja selgitas, miks Rovanperä konkurentidega tempos ei püsi

Tänak valitses Monte Carlo laupäeva, kui võitis kuuest kiiruskatsest neli. Pärastlõunal kõik kolm kiiruskatset võitnud Tänak möödus Kalle Rovanperäst (Toyota) ning jättis soomlase kindlalt selja taha. Eestlane on päeva lõpuks neljas, aga ees on tiimikaaslane Adrien Fourmaux vaid 2,5 ja Elfyn Evans (Toyota) 6,8 sekundi kaugusel.

Eestlast tunnustas eduka päeva eest ka Toyota boss Latvala. „Meie poisid olid täna tublid, aga konkurents on kõva. Tänak sõitis täna võimsalt,“ rääkis Latvala soomlaste Rallit.fi-le. „Ta leidis kiiruse, võttis mõned riskid ja õnnestus.“

Toyota jaoks oli ka päev eesotsas edukas, sest Ogier’ ja Evansi näol on neil kaksikjuhtimine. Latvala nentis aga, et Evansil saab olema kõva töö kaht Hyundai meest seljataga hoida.

„Ta tunnistas, et kitsad ja libedad teed on tema jaoks probleem. Laiematel teedel tal probleeme pole,“ sõnas Latvala, lisades, et Rovanperä pole Hankooki superpehmete rehvidega veel kohaneda jõudnud. „Tal ei ole olnud varianti nendega sõita. Olukord meenutab 2022. aasta Monte Carlo rallit, kus tal oli alguses samuti hübriidmasinaga probleeme. Tal oleks olnud vaja rohkem superpehmete rehvidega sõita.“