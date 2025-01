DELFI MONTE CARLOS | Järveoja: hull ralli. Infot tuleb metsikult peale, jõuaks vaid tempos püsida ja kõike ette lugeda

„Kõik see, mis sõitjalegi,“ selgitas Ott Tänaku paariline Martin Järveoja. „Eks minagi tunne jääd, kui auto peaks legendi järgi pöörama, aga ei pööra. Monte Carlo ralli on kõige hullem, mitmekordselt teistest võidusõitudest erinev ja hea et see läbi sai. Siit edasi on kõik normaalne.“