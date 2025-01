Kolmandal veerandajal vahe sisse saanud Rapla Utilitas alistas Tartu Ülikooli

Kohtumise eel:

„Tartu on väga jõulise ja pikakasvulise eesliiniga. Kui suudame kontrollida lauavõitlust ning sundida neid mängima meie rütmis, siis on meil olemas ka selge võiduvõimalus. Heaks endeks võib lugeda seda, et Paasoja on jälle Sadolini spordihoones ning elu on näidanud, et siis Rapla võistkond ka võidab,“ viitas Rapla peatreener Brett Nõmm, et Tartu Ülikooli tagamängija Martin Paasoja naaseb endisesse kodusaali.