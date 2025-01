Konontšuk ja Olbenburg alistasid kodusaalis Euroliiga meeskonna

Esmaspäeval võttis Oldenburg selle liigahooaja kaheksanda võidu, millega nad jagavad Saksamaa meistrisarjas 11. ja 12. kohta. Sealjuures Olbenburgi komistuskiviks on just võõrsilmängud, kus neil õnnestumist polegi, aga kodusaalis on nad senisest üheksast matšist võitnud lausa kaheksa. Abiks on seegi, et nende 6000-kohaline Große EWE Arena on välja müüdud 37 järjestikuses kohtumises.