KOMMENTAAR | Keila vajab hädasti ka kolmandat meistriliiga korvpalliklubi

Keila derby on igati äge ja täismaja alati garanteeritud. Sellist reaalselt vihast vastasseisu pole Eesti korvpallis ammu olnud, äkki kannatavad võrdluse välja omaaegsed Kalevi ja Rocki duellid. Kõik muu on pigem üsna kunstlik ja lavastatud. Keila Coolbeti ja Keila Korvpallikooli mängud on aga kohapeal sündivad etendused, mille lõpptulemus on alati ettearvamatu, ja iial ei tea, millega üllatab Andres Sõber või Peep Pahv. Viis pluss.