VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Pärnu tõusis üle play-off’i piiri, aga mitte kauaks, mängukellata NBA Tähtede mäng, Ataman kukutas Žalgirise

Esmalt ikka kodused tegemised. Kahe võidu nädal, kui me räägime Optibet Eesti-Läti liigast, oli Pärnu Sadamal ja BC Kalev/Cramol. Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo saab eeldatavalt veel kolmandagi võidu nädalaga kätte kui kohtub pühapäeva õhtul Läti Ülikooliga. Pärnu alistas tabeli lõpuotsa klubid Läti Ülikooli ja Keila KK, kusjuures Kullamäe sõnul oli õhus ühe mängu edasilükkamine, kuna viirsuhaiguste laine oli meeskonda kõvasti räsinud ja paistis oht, et Keilaga mänguks ei saada vajalikku arvu mehi kokku. Lõpuks ponnistati kuidagi ära ja vajalik võit tuli. Esimest korda käesoleval hooajal sai Pärnu play-off’i joonest üle, aga Kullamäe kurvastuseks teatas Jurtšenko, et kogu austuse juures, see nii ei jää. Kohe-kohe viskab tõusujoonele korraliku jõnksu sisse. Pärnus on ka uus mees testimisel – Kahlon Whitley. Väga huvitav lugu, kuidas ja kustkohast see mees Eestisse saabus. Täiesti pöörane vana, mängides eelmisel hooajal korvpalli sõjast haaratud Ukrainas. Kullamäe avab tausta.