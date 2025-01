Pikaaegse unistuse täitnud Ott Kiivikas naudib Australian Openil tipptennist. „See on ikka tõeline festival!“

„See on olnud mu kauaaegne unistus. Mängime elukaaslasega mõlemad tennist ja oleme tippturniire pikalt telerist vaadanud. Kuna oleme igal aastal mõne pikema reisi teinud, siis mõtlesime, et ühendaks seekord need kaks asja,“ rääkis Kiivikas Delfile.

Kiivikas ja Filantšuk on kaks päeva vaadanud Austraalia lahtiste esimeste ringide mänge 50-eurose Ground Pass’iga ehk väiksemate väljakute piletiga, millega pääseb ka Melbourne Parki suuruselt teisele väljakule John Cain Arenale. Sellelt areenilt pärinebki tema viimaste päevade eredaim elamus.

„Õhtune mäng. Alexei Popyrin võttis kodupubliku ees vastu Corentin Moutet’. See, kuidas vaid 20-pealine Prantsuse fännide punt suutis 10 000 austraallast üle karjuda, oli uskumatu ja jõhker! Mõtled küll, et reserveeritud mäng, aga rahvas tõmmatakse ikka korralikult käima,“ muljetas Kiivikas.

Väikestelgi väljakutel on Kiivikase sõnul fännidel piisavalt, mida vaadata. „Selle piletiga näeb üllatavalt häid mänge ja saab hästi aimu, mis see tipptennis on. Muu hulgas jälgisime Carlos Alcarazi ja Coco Gauffi trenne,“ ütles Kiivikas, kes on suure slämmi tenniseturniiril esmakordselt.

„Äge on! See on ikka tõeline festival! Telerist ei taju kaugeltki areenide ega kogu selle ala suurust. Inimmass, mis siin on, on jõhker. Kui juba nädala sees nii ropult rahvast on, ei kujuta ette, mis veel nädala lõpus saab.“

Ametlikel andmetel külastas Australian Openit esmaspäeval 81 699 pealtvaatajat, teisipäeval 95 290 ja kolmapäeval 90 102.

Kuni 25. jaanuaril toimuva naiste üksikmängu finaalini reisib Kiivikas mööda Austraaliat, külastades sõrpu Sydneys ja Gold Coastil.

Naiste finaali pileti sai Kiivikas kätte 500 euroga. „Selle raha eest saab täitsa okei koha, ei pea kuskil katuse all istuma. Meeste finaali piletid algavad tuhandest eurost. Meie vaatame ilmselt meeste finaali ühisvaatamise alalt lamamistoolidel suure ekraani ees, saame ka sealt kindlasti emotsiooni kätte,“ sõnas ta.

