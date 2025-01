Aprillis spordikohtu ette astuv Sinner alustas Austraalias võidukalt, karmat süüdistanud Tsitsipas langes

Tsitsipas ütles matšijärgsel pressikonverentsil, et ilmselt sai karma ta kätte, sest ta jättis koos venna Petrosega osalemata paarismänguturniiril.

„See on päris irooniline. Mu plaan oli minna võimalikult kaugele ning selle plaani esimene osa nägi ette, et ma ei mängi paari,“ ütles 2023. aastal Melbourne’is finaali jõudnud kreeklane. „Tundub, et karma sai mu kätte. Ma ei mänginud nii, nagu lootsin sel aastal siin teha.“