18-aastane tennisist šokeeris Australian Openil üheksanda asetusega Rubljovi

Esimest korda suurel slämmil mängivast Fonsecast sai ühtlasi alles teine teismeline, kes on alates 1973. aastast suutnud oma Grand Slam`i debüüdil alistada maailma esikümne mängija. Esimsena sai sellega hakkama 2002. aastal Mario Ancic, kes mängis Wimbledoni turniiril üle Roger Federeri .

„Pole paha, ah,“ ütles emotsionaalne Fonseca pärast ootamatut võitu. „Ma lihtsalt nautisin iga hetke väljakul. See on esimene kord, kui mängin nii tohutul staadionil, esimest korda suurel slämmil, nii et ma lihtsalt nautisin mängimist.“