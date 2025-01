KUULA | „Matšpall“. Tennisetreener Alo Ojassalu: Mark Lajal peab sel aastal tegema läbimurde

„Ma pole näinud teda kunagi nii hästi mängimas kui Kukuškini vastu. See oli äärmiselt küps ja rahulik esitus. Järgmised kaks meest mängisid hoopis teise tempoga kui teised. Tervikuna mina ütleks küll, et areng toimub õiges suunas. Kokkuvõttes ikkagi väga positiivne turniir,“ arvas Riho Kallus.

Ojassalu tunnistas, et eelmise aasta Wimbledoni põhiturniirile jõudmine ajas tema ootused Lajali suhtes kõrgemaks. „Markil tuleb sel aastal läbimurre teha. Tema mäng on võrreldes sellega, mis see vahepeal oli, muidugi okei, aga ma olin siiski suht kindel, et Mark tuleb kvalifikatsioonist läbi. Ta peab sel aastal kuskil paugatama - see ei pea juhtuma suurel slämmil, vaid võib juhtuda ka mõnel teisel turniiril. Kuskil tuleb see läbimurre teha. Aeg tiksub,“ osutas ta.