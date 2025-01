DELFI VIDEO | Epp Mäe: oli pereplaan ja seis selline, et kui õnnestub poole aasta jooksul, siis on spordiga kõik. Õnnestus!

Mäe asetas neljapäeval sümboolselt oma maadlusjalanõud mati keskele, millega sai tema sportlasteekond läbi. „Otsus on tükk aega mu meelel olnud. Kui ma Pariisi olümpiale ei kvalifitseerunud, siis on nagunii sportlastel küsimus, mis ma nüüd edasi teen – kas ma võtan selle neli aastat või mitte. Oli pereplaan ja sain alaliiduga asjad ära räägitud, et seis on selline, et kui õnnestub poole aasta jooksul, siis on kõik. Kui ei õnnestu, siis räägime uuesti. Õnnestus ja täna ma seisan siin,“ selgitas ta lõpetamise tagamaid.