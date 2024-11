Maadleja Epp Mäe hakkas spordijuhiks õppima

Sel korral võtab programmist osa ka tippmaadleja ning EOK sportlaskomisjoni liige Epp Mäe: „Liitusin programmiga Spordijuht 1.0, et süvendada oma arusaamist spordiorganisatsioonide toimimisest. Ootan kursuselt uusi praktilisi teadmisi ning inspiratsiooni, kuidas teised osalised tegelevad erinevate kitsaskohtadega. Usun, et koostöös kaaslastega on võimalik omandada väärtuslikke õppetunde, mis toetavad meie spordi arengut.“