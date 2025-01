FOTOD | Maadleja Epp Mäe saab emaks ja lõpetab sportlaskarjääri

„Täna teie ees seista pole lihtne, sest maadlus on minu elus väga suurt rolli mänginud,“ teatas Mäe, kelle silmis jooksid pisarad. „Kuigi olen emotsionaalne ja pisarad jooksevad, siis tegelikult olen täna ka väga õnnelik. Loodus tühja kohta ei salli. Seisan väga õnnelikult teie ees, sest ma pole siin üksinda, vaid olen lapseootel. See on uus eesmärk minu elus.“