Mäe põlv sai uue ristatisideme, sest vanast polnud palju alles. Nüüd poolteist aastat taastumist ja tagasi tippmaadlusse!

Meie maadluskorüfeed ei kavatse „pensionipõlve“ veel pidama hakata. Kui äsja teatas kahekordne maailmameister ja olümpiahõbe, 39-aastane Heiki Nabi, et paneb täiega edasi, siis Euroopa eksmeister ja kaheksa tiitlimedali omanik Epp Mäe (32) plaanib sama. Ainult et tema teekond tippu tagasi on pikem ja tuleb läbida lühikeste sammudega ning teel on ees müürid, millest tuleb end läbi murda.