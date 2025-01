Kahevõistluse MK etapi ajaks pannakse sõitma Tartu-Elva-Otepää fännibuss

„Meie eesmärk on pakkuda pealtvaatajatele võimalikult mugavat ja stressivaba kogemust,“ ütles Otepääl aset leidva MK-etapi korralduskomitee liige Rauno Loit. „Eelmine aasta näitas, et huvi on fännibusside vastu suur ning ka juba sellel aastal on paljud etapi külastajad otseliini vastu huvi tundnud. Samuti on fännibussid hea võimalus säästa aega ja raha ning nautida võistlust täiel rinnal.“ Lisaks on ühistranspordiga liikumine hea võimalus saabuda võistluspaika murevabalt, sest nii ei pea muretsema parkimise ega ilmastikuolude pärast.