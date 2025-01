Ühisvaatamine ja vestlusring: Eesti suusaliit kutsub spordisõpru Kristjan Ilvese võistlusele koos kaasa elama

Vestlusringis osalevad Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit ning spordipedagoog Kaarel Zilmer.

Eesti kahevõistlus võib uhkusega vaadata oma praegusele edule: meie esinumber Kristjan Ilves kuulub maailma tippude sekka, noorem põlvkond astub jõudsalt tema jälgedes. Samas osaleb Eesti noorte karikasarjas pea 100 noort sportlast hooaja jooksul, kuid vaatamata sellele on ala jätkusuutlikkuse kindlustamiseks hädavajalik noortes huvi suurendamine ja uute treenerite kaasamine. Ala juurde jäävad need, kes on sellega olnud ka ise seotud, kuid kuidas tuua ja hoida neid spordi juures pikemalt?

Kaasaegsete treeningu tingimuste loomine on prioriteet. Elva suusahüppemäed vajavad hädasti renoveerimist, samuti on oluline üles ehitada Tehvandi K-64 mägi, mis on noorsportlastele ülioluline etapp enne K-90 mäele siirdumist. Need investeeringud aitaksid luua tugeva baasi, et kasvatada järgmist kahevõistlejate põlvkonda ning laiendada ala populaarsust Eestis.

Edu kahevõistluses sõltub suuresti sportlase võimest säilitada vaimne tasakaal ja usaldada oma oskusi. Kuid lisaks isiklikule pühendumisele vajavad sportlased tuge nii perelt, treeneritelt kui ka alaliidult. Millised sammud saaks alaliit astuda, et sportlaste arengut toetada? Kui kaugele viib sportlase puhas tahe ja pühendumine? Kas saame luua tingimused, kus noorsportlased ei peaks treenima välismaal, vaid saavutaksid edu kodust lahkumata?

Sissepääs on kõigile tasuta!

Ajakava:

10:00 uksed avatud

10:30 meeste kahevõistluse hüpped

12.00 vestlusring

14:40 meeste suusatamine

15:30 loositakse kõikide kohalolijate seas välja kahevõistluse Otepää MK-etapi VIP-pääsmed kahele nädalavahetuseks ning lisaks ka väärt auhindu ühisvaatamise toetajatelt, kelleks on Unibet ja Unibet Sports Bar, Eesti Pagar, Farmi ning Saku Õlletehas.

