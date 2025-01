Aivar Rehemaa Tour de Ski kulminatsiooni järel: midagi häbeneda pole vaja

Hindeks „hea“

„Tuuri viimane päev on alati selline, et kellelgi enam kerge pole. Meie poisid võitlesid vapralt lõpuni ja au neile selle eest,“ rääkis meeskonna peatreener Rehemaa Tour de Ski kulminatsiooni järel Delfile. „Mingit imet täna enam ei juhtunud, aga Alvar ja Martin tegid oma keskmise ära. Nägin finišis poiste silmadest ära, et väsimus on sees. Martin ütles, et juba soojendusel oli tunne, et kas on üldse mõtet startida, aga eks see on kõigil nii. Tuuri jooksul ongi üheks põhiküsimuseks, kel tervis üldse vastu peab. Paljud sportlased jäid ka haigeks. Martini tervise saime enne tuuri enamvähem korda ja kogu aeg on tal paremuse suunas läinud. Nüüd tuleb lihtsalt ära taastuda ja edasi vaadata.“