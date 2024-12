Tehvandil on totaalne lumeikaldus, aga kahevõistluse MK-etapi korraldajad veel häirekella ei löö

Viimased paar päeva on Tehvandi hüppetornil saadud pidada treeningpäevi, kuid püsivad soojakraadid on hüppenõlva kõvasti räsinud. „50 meetrini on võrgud väljas ning ohutuse pärast pole võimalik võistlusi pidada. Jah, sportlased hüppavad kaugele, aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda. 1,5-kilomeetrine murdmaarada on olemas, aga ka see on suhteliselt pehme,“ nentis Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit.