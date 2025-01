Prantsusmaa nimekas laskesuusataja lõpetas 29-aastaselt karjääri

„Algab 2025. aasta ja uus elu. Aeg on laskesuusatamise peatükk lõpetada,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias. „Olen nautinud uskumatut seiklust 1000% koos kõikide üles-alla hetketega. See on pakkunud kahtlusi ja siirast rõõmu, ägedaid kogemusi ja unustamatuid hetki. Lisaks sain seda kõige jagada oma vanema õega (Anais Chevalier-Bouchet - K.R.) ning leidsin sõpru kogu eluks. Ma ei oleks suutnud millestki paremast unistadagi.“