Aasta parimate võistkondade valimisel eeldati eelkõige kurlinguduo (Marie Kaldvee, Harri Lill) ning laskesuusanaiskonna põnevat vastasseisu. Asja pidi põnevaks tegema just rahvahääletus. MM-hõbeda võitnud kurlinguduo esikoht alaliitude ja ajakirjanike seas oli igati oodatud, kuid eelnevad aastad on näidanud, et kui keegi võib rahva toetusele loota siis need on Ott Tänak ja Martin Järveoja ning laskesuusatajad.