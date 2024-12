Hiljuti südameoperatsioonil käinud Norra laskesuusatäht on juba koondises tagasi

„Mul oli teises lamadestiirus mõned väljakutsed südamega. See tegi laskmise keeruliseks ja kulutasin päris palju aega. See probleem ei kadunud kohe pärast laskmist ära. Siis oli raske ka suuskadel nii kiiresti sõita, kui tahtsin,“ selgitas neljakordne maailmameister Tandrevold toona kogetut NRK-le.

Peale detsembri alguses toimunud Kontiolahti etappe pole norralanna võistelnud. Hiljuti avaldas ta Instagramis, et käis möödunud nädala kolmapäeval operatsioonil, mis kulges edukalt. Norra ajalehe NTB teatel tehti Tandrevoldile südame arütmiat põhjustava südamekoe lõikus.

Norra laskesuusaliit teatas sel nädalal, et 28-aastane Tandrevold on Oberhofi MK-etapiks juba tagasi koondisesse nimetatud. Kas laskesuusataja ka starti tuleb, otsustatakse jooksvalt.

„Toome Ingridi tagasi ja loodame, et ta on peale eelmise nädala südameoperatsiooni valmis. Lõplik otsus tehakse siis, kui võistlus käes on,“ rääkis pressiteate vahendusel rahvusmeeskonna juht Per Arne Botnan.