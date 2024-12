Norra laskesuusatäht käis südamelõikusel

„Mul oli teises lamadestiirus mõned väljakutsed südamega. See tegi laskmise keeruliseks ja kulutasin päris palju aega. See probleem ei kadunud kohe pärast laskmist ära. Siis oli raske ka suuskadel nii kiiresti sõita, kui tahtsin,“ selgitas Tandrevold toona kogetut NRK-le.

Probleemi tõttu otsustas Tandrevold MK-sarjast taanduda ning nüüd teatas ta sotsiaalmeedias, et käis südameoperatsioonil, mis kulges edukalt. Norra ajalehe NTB teatel tehti Tandrevoldile südame arütmiat põhjustava südamekoe lõikus.

„Soovin rõhutada, et loomulikult poleks ma võistelnud, kui see oleks mu tervisele ohtu kujutanud. Mul poleks seda eales lubatud teha ja mul on kahju, kui nägite televiisoris ebameeldivaid kaadreid,“ kirjutas norralanna sotsiaalmeedias.