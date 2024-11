27-aastasest Jake Paulist on praeguseks saanud spordimaailma üks rikkamaid inimesi. Seda isegi olukorras, kus ta ei ole ekspertide hinnangul just kõige parem poksija. Praeguseks on ta ringis vastamisi läinud endise korvpalluri, teiste juutuuberite, UFC endiste võitlejatega ja kolme poksijaga. Umbes 50 miljoni jälgijaga sotsiaalmeediastaaril on sellest piisanud, et tõusta maailma rikkaimate spordistaaride sekka. Heitlus kunagise legendi Mike Tysoniga toob talle sisse minimaalselt 38 miljonit eurot. Ideaalis võib see summa isegi kahekordistuda.