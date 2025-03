Segane seis. Mehis Viru pole enam treener ja võib teha, mida tahab. Port: kergejõustikuliit saab karistada tema õpilasi

Kui Eesti olümpiakomitee (EOK ) kutsekomisjon tühistas Mehis Viru treenerilitsentsi, tekkis arusaamatu olukord. Eesti kergejõustikuliidult tähtajatu juhendamiskeelu saanud ja prokuratuuri uurimise all olev Viru on sestpeale justkui eraisik, kes võib igal ajal jalutada spordihalli või staadionile ja juhendada keda tahes. Talle ei kehti enam treeneri eetikakoodeks ega reeglid. Sest ta pole treener.

Lühike tagasivaade: 2022. aasta augustis algatas Eesti kergejõustikuliit distsiplinaarmenetluse, milles leidis, et Viru rikkus õpilastega suheldes treeneri eetikakoodeksi nõudeid, ja kehtestas talle tähtajatu juhendamiskeelu. Peaaegu aasta hiljem alustas prokuratuur menetlust, kahtlustades Viru õpilaste suguühtesse ja muule sugulise iseloomuga teole sundimises. Mullu 30. detsembril läks asi kohtusse, kuid on sinna pidama jäänud. Viru eitab süüd, ja kuigi on tegutsemiskeelu all, viibib alatasa koos kõrgushüppaja Karmen Bruusiga, keda juhendades rikkus treeneri eetikakoodeksit, samal staadionil ja võistlustel, enda sõnul pealtvaatajana.