Mike Tysoniga poksimine on ülimalt tulus. Juutuuber pistab taskusse 40 miljonit

27-aastasest Paulist on viimastel aastatel saanud poksiringis üks suuremaid tõmbenumbreid. Paul on heidelnud mitme MMA-tähega ning praeguseks on tema saldos 10 võitu ja 1 kaotus. Ainsa kaotuse sai ta 2023. aasta 26. veebruaril Tommy Fury’lt.