Monacosse koliv Madis Mihkels uuest tiimist ja palgatõusust: see tähendab ka rohkem vastutust

Nimelt kolib 21-aastane tartlane tuleval aastal Monacosse elama. „EF-i tiimi baas on küll Hispaanias Gironas, aga mul on endal järgmisel aastal osaline elukoht Monacos,“ rääkis Mihkels. „Eestis käin ka ikka edasi.“

Eesti ratturitest on Monacos pesitsenud ka Rein Taaramäe. Mihkelsi tulevane tööandja on eestlastele juba varasemast tuttav, sest aastatel 2019-2020 kuulus võistkonda Tanel Kangert. Tema kolis toona Gironasse elama.

Mihkelsit, kes on Intermarche-Wantyst USA tiimi ridadesse kolimas, ootab uuest aastast ka korralik palgatõus. ETV eetris mainiti, et leping on vähemalt poole miljoni euro kanti aastas. „See annab kindluse, aga tähendab ka rohkem vastutust,“ kommenteeris rattur. „Minult oodatakse rohkem, ootan ka ise endalt rohkem. Nüüd tuleb samm edasi astuda.“