Karjääris sammu edasi astunud Madis Mihkels: minult eeldatakse, et hakkan nüüd ka võitma. Ise ootan endalt sama

„Madis on 21-aastasena jõudnud Paris-Roubaix’l ühepäevasõidul esikümnesse hulka ja teeninud Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali. Ta on ennast tõestanud rattur, kellel on head omadused munakiviklassikutel sõitmiseks ja sprindifinišiteks,“ rääkis pressiteate vahendusel EF Pro Cyclingu looja Jonathan Vaughters. „Usun, et ta areneb siit veelgi paremaks. Igal juhul on põnev näha, mida Madis suudab tulevatel aastatel meiega koos korda saata.“