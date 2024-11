Madis Mihkels sõidab järgmisel aastal USA profitiimis

„Mul on selle klubivahetuse üle hea meel. See on minu jaoks õige samm ratturina. EF Education-EayPost on hea õhustikuga meeskond. Ootan põnevusega uut hooaega,“ ütles Mihkels.

EF Pro Cyclingu looja Jonathan Vaughters on samuti ootusärev. „Madis on 21-aastasena jõudnud Paris-Roubaix’l TOP10 hulka ja teeninud Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali. Ta on ennast tõestanud võidusõitja, kellel on head omadused munakiviklassikutel sõitmiseks ja sprindifinišiteks. Usun, et ta areneb siit veelgi paremaks. Igal juhul on põnev näha, mida Madis suudab tulevatel aastatel meiega koos korda saata,“ ütles Vaughters.

Mihkelsi lemmiksõidud on kevadklassikud Belgias ja Prantsusmaal, kuid tema ambitsioon ei piirdu ainult nende võistlustega. Ta soovib võita aasta läbi nii ühepäevasõitudel kui velotuuridel. Mihkelsil on ette näidata juba võidud Saksamaa velotuuril ja Tour of Estonialt. Tänavusel hooajal tegi Mihkels kaasa ka karjääri esimese suurtuuri, osaledes Giro d’Italial. Lisaks võitis Mihkels EM-i grupisõidus pronksi.

„Ma tahan järgmisel aastal võita. Tahan saada võidulainele. Ma armastan raskeid võistluseid. Ma ei ole jõu poolest kõige kiirem, kui kõik on värsked, sestap rasked sõidud mulle meeldivadki,“ ütles Mihkels, kes alustas oma ratturikarjääri BMX-rajal. Enne seda tegeles eestlane ujumisega ja teiste spordialadega. „Võistlesin esimest korda rattavõistlusel kui olin kaheksane ja hakkasin kohe võitma. See andis mulle palju motivatsiooni. Nooremana sõitsin nii BMX-i kui maanteesõite. Ühel hetkel pidin siiski valima ühe neist.“

Tartus sündinud Mihkelsi sõnul on Eestis hea elada, välja arvatud talvekuudel. „Võib-olla mitte parim koht treenimiseks ronijatele, aga minu tüüpi sõitjatele küll. Meil on palju häid liikluseta teid,“ tõi Mihkels välja.

EF Education-EasyPost talvine laager peetakse Hispaanias.