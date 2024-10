„Kelly. Kellegi teise unistus“ tõusis kodumaises filmitabelis neljandale kohale

Režissöör Helen Lõhmus lisas, et filmi on saatnud oodatud edu. „Publikuga kohtumised on olnud soojad ja sõbralikud. Tundub, et see, mida nähti kinoekraanilt, läheb südamesse. Tänusõnade hulk, mis on saabunud, on hämmastav ning teravad küsimused, mis see film tõstatab, ei ole jäänud märkamata,“ sõnas Lõhmus.