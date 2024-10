Hotellitoast OM-võiduni, haiglavoodist tippu või isa survel maailma parimaks. Kelly Sildaru kolm lugu

2016. aasta novembris lõi Sildarude perekond käed Prantsusmaa produktsioonifirmaga PVS. Eesmärk oli tuua freestyle-suusatamise imelaps Kelly Sildaru kinolinale. Kaheksa aastat hiljem saavadki Eesti inimesed Sildaru tegemistele kaasa elada. Vahepeal on aga juhtunud palju. Filmi stsenaariumi on korduvalt ringi tehtud. Esmalt lõi prantslaste plaanid uppi ränk põlvetrauma, seejärel perekonna lagunemine. Edasi võttis asjad üle eesti produtsent Helen Lõhmus, kelle käe all muudeti täielikult ka filmi fookust.