Mida oodata meie talisportlastelt? Tomingalt MK poodiumikohta, Ilveselt MM-medalit, kurlingupaarilt olümpiapiletit... Ja suusatajatelt suusatamist

Eelmine talv oli Eesti spordile üllatavalt äge ja medalirikas. Kusjuures rõhk on sõnal: üllatav. Kes võinuks arvata, et kiiruisutaja Marten Liiv võidab EM-ilt hõbeda 500 meetri distantsil, et Aleksandr Selevko saab iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt üleüldse medali – hõbeda – kaela ning kui kurligupaari Harri Lill – Marie Kaldvee MM-i hõbe polnud välk selgest taevast, siis midagi sinnakanti.