Freestyle-suusataja Kelly Sildaru kasvas superstaariks eesti rahva silme all. Tema videod lõid sotsiaalmeedias laineid ja ta oli trikisuusatamises endast pea jagu pikemate konkurentide seas võitmatu. Kelly tõstis Eesti ekstreemspordi kaardile – tema konkurentki tõdes filmis, et tollel polnud aimugi, et selline riik üldse maakeral olemas on. Kuid kõige ilusa varjus rullus lahti lugu isa ja tütre koledast lahkukasvamisest, mille järgmine peatükk avatakse dokumentaalfilmis.