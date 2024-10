Põlva Serviti sammus eurosarjas kolmandasse ringi

„Saame kindlasti rahul olla tulemusega. Natukene oli ette teada, et vastasel on tihe võistlusgraafik ja et see võiks töötada meie kasuks. Samuti näitasid kõik mängud, et teisel poolajal 45. minuti kandis vajuvad nad ära. Eks täna oli samamoodi. Esimese poolaja mängisid nad korralikult,“ kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting. „Meie ridadest oli väravavaht Eston Varusk jätkuvalt selle seeria üks võtmemängijatest. Korraliku mängu tegid ka Jürgen Rooba, Alfred Timmo ja Hendrik Varul.“