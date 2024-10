Eesti käsipallinaiskond viigistas ajaloolise kohtumise: näitasime, et väärime seda võimalust

59. minutil oli Eestil võimalus võit vormistada ja kahega ette minna, kuid paraku eksiti kahel korral kuuelt meetrilt. Soome suutis seejärel viigistada ning viimase rünnaku õigus jäi eestlastele. Paraku see meile väravat ei toonud ja lõppseisuks jäi 24:24.

“Esmalt tuleb alustada sellest, et me tõestasime täna, et väärime kohta MM-i kvalifikatsioonis. Kui eelnevad kohtumised oleme Soomele kaotanud üle 10 väravaga ning täna suutsime viigistada, siis ei saa olla muud kui rahulolu tunne. Tuleb natukene praaki vähendada ning homme ootab juba uus võitlus ees,“ analüüsis täna üheksa väravat visanud ning mängu parimaks valitud Alina Molkova Eesti käsipalliliidu pressiteate vahendusel.