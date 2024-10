Mistra tagas koondise raudvara lahkumisetenduses eurosarjas edasipääsu

Andris Celminši nelja värava toel alustas Eesti meeskond tempokat ja resultatiivset mängu hästi ning võttis seitsmendaks minutiks 7:4 edu. Põhikooseisus kaitses rügama saadetud Johannsoni abil hoidsid Mistramehed vastased esimese 22 minuti jooksul vaid viie tabamuse peal, skoorides ise samal ajal 15 korda. Rünnakul raskustes olnud leedukad vahetasid taktikat, mängisid ülekaalu ning vähendasid poolajaks kaotusseisu 9:17 peale.

“Täna saime kaitse paremini pidama kui esimeses kohtumises,“ alustas Celminš kahe erineva mängu analüüsi. „Johh-ist (Martin Johannson - toim.) oli täna kõvasti kasu ning kahju on, et see oli tema viimane matš meie eest. Ise suutsin eelmise nädala kehva esituse parandada.“