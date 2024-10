Hakklihakastme ja kartulipudruga oli vaja harjuda, kuid nüüd on Schjønning-Larsen Eesti jalgpallikoondise põhimängija

Nüüdseks 23-aastase Schjønning-Larseni tänavune hooaeg on FCI Levadia ridades olnud aga niivõrd särav, et sellest ei saanud enam mööda vaadata. Koondise eelmine peatreener Thomas Häberli ei kiiganud äärekaitsja poole kordagi. Juunis kerkis rahvusesinduse juhendajaks aga Jürgen Henn, kes kaasas Schjønning-Larseni kohe koondisesse ning paigutas ka algrivistusse. Sündmus oli mängumehe perekonna jaoks niivõrd oluline, et seepeale lendas Tallinnasse ka igapäevaselt USA-s elav ema. „Ta on minu jalgpallurikarjääri alati väga palju ja suurelt panustanud,“ kiitis Schjønning-Larsen oma eestlannast ema.