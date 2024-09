Ogier: ma pole nii negatiivne nagu Jari-Matti

Kolm etappi enne hooaja lõppu on MM-sarja kokkuvõttes Thierry Neuville’il 192, Ott Tänakul 158 ja Ogier’l 154 punkti, tootjate arvestuses on Hyundail koos 445 ja Toyotal 408 silma. „Asi on läbi," teatas Kreeka ralli järel Latvala. „Peame olema realistlikud. Praeguse punktisüsteemiga ei tee Hyundai enam selliseid vigu, mistõttu mõlemad meistritiitlid on läinud.“

Kalendris on veel Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapani etapid. „Minu eesmärk on hoida esimesi võimalikult suure surve all. Tahan saada vahe liidriga alla 30 punkti, mis vastab ühele täiuslikule rallile. Sõita on veel kolm rallit, kus on võimalik võtta ohtralt punkte. Me ei anna alla ja anname endast kõik. Proovisime seda teha ka Kreekas, aga seal see ei õnnestunud. Loodetavasti läheb Tšiilis paremini,“ märkis Ogier.