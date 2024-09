Soome ralliekspert: Elfyn Evans lahkub hooaja lõpus Toyotast

MTV rallieksperdid Riku Tahko ja Jari Ketomaa arutasid WRC -sarja sõitjateturu olukorda ning Tahko avaldas arvamust, et Toyota esinumber Elfyn Evans naaseb selle hooaja lõpus koju ehk kolib tagasi M-Sporti.

Tänavune hooaeg on 35-aastasele Evansile valmistanud suure pettumuse. Viimasel kahel rallil ebaõnnestunud waleslane on langenud MM-sarja kokkuvõttes juba neljandaks ning kaotab liider Thierry Neuville `ile (Hyundai) 52 punktiga.

„Olen viimased kolm aastat rääkinud, et Evans naaseb koju [M-Sporti],“ ennustas Tahko.

„Tal on karjääri alustamise ja päästmise eest M-Spordi ees tohutu tänuvõlg. Kahjuks ei saa Evans Toyotaga lepingupikendust ja ta naaseb koju. Ford, Inglismaa, Red Bull, Elfyn Evans ja Malcolm Wilson. See on pakett, millega koju naasta,“ lisas Tahko.