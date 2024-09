Kes jätkavad Tänaku ja Neuville kõrval Hyundais? Pealik: jälgime, mida Toyota teeb

Hyundai on aastaid kasutanud taktikat, kus kahe põhisõitja kõrval jagavad kolmandat masinat mitu meest. Tänavu on omavahel autot jaganud Andreas Mikkelsen, Dani Sordo ja Esapekka Lappi.

Tiimi juht Cyril Abiteboul on varasemalt vihjanud, et 2025. aastal võib tiimis näha hoopis kolme täiskohaga sõitjat. Rallimeedias on Hyundaiga seostatud tänavu M-Spordis läbimurde teinud prantslast Adrien Fourmaux’d.

„Me võtame veidi aega, et kolmanda koha osas otsus teha,“ kommenteeris Abiteboul ralliportaalile DirtFish. „Eelmisel aastal tegime Otiga lepingu üsna varakult ära ehk meil oli aega otsustada kolmanda auto osas. Teeme tänavu samamoodi, lisaks jälgime Toyota valikuid.“

Toyota tiim on seni välja hõiganud, et tiitlikaitsja Kalle Rovanperä teeb järgmisel hooajal kaasa kõik rallid. Tõenäoline tundub ka Elfyn Evansi jätkamine täisprogrammi alusel. Küsimus on aga teiste sõitjate osas. Pole teada, mis mahus sõidab edaspidi Sebastien Ogier, mis saab Takamoto Katsutast - kelle asemel annab tiim Tšiili rallil võimaluse Sami Pajarile - ja kõnealusest soomlasest endast, kes nii Tšiilis kui Kesk-Euroopas taas Rally1 masina rooli istutatakse.

„Minu arust oleks rumal mitte analüüsida konkurentide tegemisi. Tahame näha, mis edasi saab. Kes on valikus ja üldse saadaval?“ arutles Abiteboul. „Ma ei taha praegu ühtegi varianti kõrvale jätta. Kaalume igat valikut ja teeme otsuse õigel ajal.“

Abiteboul ei välista, et ka uuel hooajal jagavad kolmandat autot siiski mitu sõitjat. „Tundsime tänavu, et see on õige vastus Toyota olukorrale,“ märkis ta. „Võib-olla läheb seda ka uuel hooajal vaja.“

„Arutame tulevikku ka EP (Lappi - K.R.), Andrease ja Daniga, kes on erinevatel tasemetel teinud meie jaoks suurepärast tööd. Seega väärivad ka nemad võimalust arutelus osalemiseks,“ lisas prantslane.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 26. - 29. septembrini toimuva Tšiili ralliga.