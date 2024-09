Latvala lubab lõpuni võidelda: teeme kõik endast oleneva, et pinget hoida

Hyundai meeskond, kes võttis Kreekas kolmikvõidu, juhib meeskondlikult Toyota ees 35 punktiga. Individuaalselt on liider Thierry Neuville (Hyundai) 192 punktiga, kellele järgnevad tiimikaaslane Ott Tänak (158) ja parima Toyota mehena Sebastien Ogier (154).

„Viimased kaks rallit ei ole meie meistritiitli ambitsioonidele kasuks tulnud, kuid me ei loobu võitlusest,“ sõnas Latvala, vahendab wrcfanatix.com. „Jätkame pingutamist ja keskendume hooaja viimase kolme ralli võitmisele ning teeme kõik endast oleneva, et pinget hoida.“

„Meie meeskond on tõesti motiveeritud, et Tšiilis hea tulemus teha ning meil on koos Elfyni (Evans), Sebi (Ogier) ja Kallega (Rovanperä) väga tugev sõitjate rivistus, et võidu eest võidelda. Tšiili etapp on üldiselt kiire ja sujuv, mis peaks meie sõitjatele ja meie autole sobima,“ rääkis Latvala optimistlikult.

„Üks asi, mida eelmisel aastal avastasime, on see, et kuival ajal võib rehvide kulumine olla üsna suur, seega peame sellele tähelepanu pöörama.“

Toyota saadab neljanda Rally1 autoga starti 22-aastase soomlase Sami Pajari, kes asendab Takamoto Katsutat.

„Sami jaoks on see võimalus näha, kuidas ta end Rally1 autoga erinevatel maastikel tunneb ning kogemusi täiendada. Ja kui kõik läheb hästi, võiksid need teed talle hästi sobida ja siis näeme veel ühte tugevat esitust,“ lisas Latvala.

Tšiili ralli algab järgmisel neljapäeval.