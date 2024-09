„Kõik tegid fantastilise esituse!“ Eesti rallipiiga ei suutnud karmist sõelast JWRC-sarja murda

Kandidaadid osalesid septembri keskpaigas kolm päeva kestvas treeninglaagris, mis toimus M-Sport Poland peakorteris Krakówis. Seal püüdsid naised tõestada oma rallivalmidust, mehaanilisi teadmisi, meediaoskusi ja sõiduoskusi. Laagrit juhtis ralliekspertide meeskond ja selle lõppedes valis žürii välja kolm kõige lootustandvamat pilooti, kes osalevad oktoobris Kesk-Euroopa rallil, mis on MM-hooaja eelviimane etapp.

WRC promootori spordidirektor Peter Thul tõdes Autosport.com-ile antud intervjuus, et valiku tegemine oli äärmiselt keeruline ülesanne. „Loodame, et tegime õiged valikud, kuid seda näeme alles Kesk-Euroopa rallil. Kõik sõitjad olid erakordsed. Me teame nende CV-sid. Mõnel polnud varasemalt näiteks üldse kruusal sõitmise kogemust, kuid nad suutsid meid üllatada. Kõik tegid fantastilise esituse! Päeva lõpuks olnuks igaühe valimine õige otsus,“ sõnas Thul.