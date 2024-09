Neuville: minu uus leping kajastab MM-sarja kurba hetkeseisu

Neuville, kes on Hyundaid esindanud alates 2014. aasta hooajast, sõlmis Kreeka ralli ajal meeskonnaga aastase lepingupikenduse. Võib juhtuda, et järgmine aasta jääb mehele Hyundais viimaseks.

Juba pikemat aega on spekuleeritud, et Lõuna-Korea autotootja võib MM-sarjast lahkuda pärast järgmist aastat, vähemalt tehasemeeskonnana. Kuulduste kohaselt hakkab alates 2026. aastast Hyundai tegevust juhtima erameeskond.

Belglane rääkis nüüd oma uuest lepingust. „Kahtlemata olid mul mõtted, et sõidan ka pool hooaega, et saaksin veidi rohkem lõõgastuda ning lõpetada võitluse promootori ja FIA-ga. Aga mida ma kogu selle vaba ajaga teeksin?“ sõnas Neuville, kirjutab Rallit.fi .

36-aastane belglane ei varja, et pole autoralli arengu ja hetkeseisuga üldse rahul.

„See [minu lepingupikendus] kajastab MM-sarja hetkeseisu. Kuhu mujale ma saanuks üldse minna? Autotootjat, kellega läbi rääkida, pole, seega meeskonda vahetada ei saa,“ rääkis Neuville. „Võimalus sõlmida leping, mis on pikem kui üks aasta, oli ka väga väike. Oleme kõik kuulnud kuulujutte, et Hyundaist võib saada MM-sarja erameeskond.“

Teatavasti on ka Ott Tänakul Hyundaiga leping sõlmitud kuni järgmise hooaja lõpuni.

Neuville kardab, et autoralli MM on FIA jaoks üks vähem prioriteetseid sarju. Eespool on kindlalt nii vormelisarjad kui ka kestvussari WEC ja paljud teised.