Thierry Neuville lõi pöörase kuulujutu pihuks ja põrmuks

Lõuna-Korea autotootja plaanib väidetavalt pärast järgmist aastat vähemalt tehasemeeskonnana WRC-sarjast lahkuda. Kuulduste kohaselt hakkaks 2026. aastast Hyundai tegevust juhtima erameeskond ja spekuleeritakse, et selle juhiks võib saada Neuville.

Belgiast pärit Neuville’i sõnul pole tal aga vähimatki soovi tiimijuhiks hakata. „See ei huvita mind üldse. Kui otsustan kunagi rallisõitja karjäärist loobuda, siis tahan proovida midagi uut, näiteks ringrajasõitu. Dakari ralli võiks samuti huvitav olla, sest see on tõeline seiklus,“ rääkis Neuville Soome portaalile rallit.fi.

Samas ei välistanud MM-sarja liider, et Hyundai tehasetiim tõmbab juhtme seinast välja ja nende Rally1 autosid näeb edaspidi erameeskonnas. „Tulevikus on see kindlasti võimalik, kui saaksime tänu sellele Hyundai kaubamärki MM-sarjas hoida.“