Selgusid MMA RAJU 16 võitlejate viimased vastased. Vaata kogu võitluskaarti koos meeste statistikaga!

Claudeci Brito (30) 14 matši hulgas pole mitte ühtegi kohtunike otsust: võitudest 4 on nokaudiga ja 2 alistusega, kaotustest 2 nokaudiga ja 2 alistusega. Brasiilia võitleja läheb alati täispanga peale välja ja ütleb eeloleva matši kohta, et ka see ei saa siin eelmistest erinema. „Olen agressiivne kutt, kel meeldib alati esiplaanil jalutada. Ning ma kavatsen lõpetada matši esimeses raundis.“ Kui igal teisel juhul võiks pidada seda tavaliseks kõvatamiseks, siis sel korral pigem mitte - üheksa võitu kümnest on Brito ära vormistanud juba esimeses raundis, sh ühe kasahhi, kelle rekord oli enne nende kohtumist 10-0.

Dmitri Ivanov - Marcelo Alfaya (USA)

„Rajul sai see kõik alguse ja Rajuga peab see ka lõppema!“. Dmitri Ivanov (41) on raske käe ja raske jalaga emotsionaalne võitleja, mis on äärmiselt plahvatusohtlik kombinatsioon. Kinnitust sellele leiab ka tema rekordist - kuuest võidust viis on võetud nokaudiga. Läbi kogu Raju ajaloo on Ivanovi matšid olnud kindlasti oodatuimate hulgas, sest teravate elamuste pakkumisega Tartumaalt pärit võitleja just tagasi ei hoia. Oma eelmise matši pidas Ivanov 2020. aastal sarjas The League, kus saatis juba esimeses raundis põrandale Bellatori võitleja. Mitmed nägid tolles matšis favoriidina vastast, kuid nii see juba Ivanoviga on - tema vastu panustamine on üks ülimalt riskantne tegevus.