Selgusid järjekordsed Yakuza Fightil osalevad võitlejad

Kui juulikuus avalikustati esimesed K-1 nelja mehe turniiri (kaalukategooria kuni 71kg) võistlejad, siis tänaseks on selged ka need nimed, kes astuvad võistlustulle kaalukategoorias kuni 80kg.

Marko Šults

Eestit esindav 26-aastane Marko Šults on kogenud võitleja, kellel on seljataga juba 24 professionaalset matši. Šults, kes treenib Leader Muay Thai klubis Aleksei Kurdini juhendamisel, on paremakäeline võitleja. Ta kaalub 80kg ning on 185cm pikk.

Šults on 2019. aasta Eesti kikkpoksi meister ning 2023. aastal jõudis ta KOK 115 turniiri finaali. Tema võitude hulka kuulub 14 triumfi, millest seitse on saavutatud nokaudiga.

2024. aasta kevadel toimunud Yakuza Fight 6 võistlusõhtul pidi Šults teise turniiri poolfinaalis võtma vastu kaotuse, kui kohtunike otsusega võitis matši Raimonds Aukštikalnis. Pärast keerulist võitlust sõnas Šults, et nüüd ei jää üle muud, kui olukorra üle järele mõelda: „Pean analüüsima, mis valesti läks ja muud polegi midagi teha. Taastun ära, teen analüüsi ja lähen edasi,“ nentis ta.

Toona tõdes Marko, et ringis vedas teda suure tõenäosusega alt asjaolu, et ta võistles tavapärasest kõrgemas kaalus.14 võidu juures ei ole kaotused aga mehel vaipa jalge alt tõmmanud ning tänaseks avaldab Šults, et soovib iga võistlusega oma piire nihutada – nii ka ees ootaval Yakuza Fight’il.

Magamed Gadiev

19-aastane Inguššeetiast pärit ning Deo Phetsangkhat käe all treeniv Magamed Gadiev esindab võistlusel Soomet. Gadiev on 193 cm pikkune vasakukäeline võitleja.

Noore võitleja potentsiaal on silmapaistev – alles 2021. aastal võitlusspordiga alustanud Gadiev on juba suutnud tõestada, et tema võimed Muay Thai ringis on muljetavaldavad. Tema ainus seni peetud professionaalne matš lõppes tehnilise nokaudiga, kinnitades, et Gadiev pole võitleja, keda alahinnata.

Pavel Šach