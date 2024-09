Eesti jõumees asub ründama ihaldatud ja ohtlikku maailmarekordit, mis võib röövida elu

Pool tonni on ikka paganama palju. Nii palju kaalub 1960-ndatel Eestiski võidukäiku teinud sõiduauto Zaporožets või täiskasvanud isane jääkaru. See on rohkem kui kolm Mart Seimi, neli Heiki Nabi või üheksa Shakirat. Kujuta nüüd ette nii rasket kangi ning mine ja tõsta see üles! Mitte sirgetele kätele, nagu Seim on teinud 253-kilose kangiga, vaid võtad maast ja tõused sellega koos püsti – see ongi jõutõmme.