Meeskond ootab Rein Taaramäelt Vueltal etapivõitu

Intermarché-Wanty meeskonna mänedžer Aike Visbeek teatas, et ootab etapivõidu nimel heitlemist kolmelt mehelt. Nende hulka nimetas ta ka 37-aastase Taaramäe, kes on varem Vueltal võitnud kaks etappi (2011, 2021).

„Selle aasta Vuelta on eriti nõudlik, sest on palju mäkkeronimist. Sellest lähtuvalt panime kokku oma koosseisu, mis on peamiselt keskendunud mägironijatele,“ sõnas Visbeek. „Me sihime etapivõitu ja Louis Meintjese jaoks kokkuvõttes kohta esikümnes.“