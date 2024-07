Eestlane võidutses Indoneesia velotuuri teisel etapil

„Võrreldes eilsega oli tunne kordades parem, kui keha oli veidi blokis peale kerget nädalat, aga ei midagi hullu,“ ütles Laas. „Võistlus läks suhteliselt ladusalt. Alguses ei teadnud, mida oodata – kas suur artõõv läheb ära või on asi rohkem kontrolli all. Meie õnneks olid teistel tiimidel meiega sarnased huvid ja oli näha, et tahetakse lasta ära väike punt ja seejärel sõitu kontrollida. Kuna tiimid on siin viieliikmelised, siis on natuke raskem seda sõitu hallata. Tiim tegi head tööd. Lõpus olid mehed õigetes kohtades ja mul jäi üle ainult võit vormistada viimasel 200 m sprintides.“