FOTOD | Aavo Pikkuusiga Montreali olümpial käinud Colnago ratas, millel on all Dünamo tehases valminud Pikkuusi nimelised rehvid

Ernesto Colnago 1952. aastal Milano lähistel asutatud firma nägi selles võimalust teha endale reklaami ning tõsta oma usaldusväärsust. Eestis igatahes omandas ta erilise staatuse, nii et 1983. aasta jalgratturitest rääkivas Raul Tammeti telemängufilmis olid just Colnago rattad need, mis markeerisid tõelist jalgrattamaailma tippmaailma.

Aavo Pikkuus on spordimuuseumisse säilitamiseks andnud oma Colnago jalgratta, millega ta muuhulgas osales Montreali olümpiamängudel grupisõidus, kus saavutas 44. koha. Nagu ikka, on ka see jalgratas kasutamise käigus teinud muudatusi. Kui originaalraami juures on pidurid originaalid, siis vahetatud on kahvel, pedaalid ja kett. Dünamo sportlasena on selle ratta juures all isegi spordiühingu tehases valminud Aavo Pikkuusi nimelised rehvid.