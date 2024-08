KUULA | Alo Jakin: olen olümpial kokk-kondiiter-keevitaja

Stuudios on külas Alo Jakin, kes ametilt on Eesti maanteejalgratturite juunioride koondise treener, aga Pariisis kannab enda sõnul ametinimetust kokk-kondiiter-keevitaja. Teha tuleb kõike, mis vaja, et meeste grupisõidurajale minev Madis Mihkels saaks end tunda võimalikult hästi.

Sõit saab toimuma juba sel laupäeval ja küsimusele, mitu meest 90 startijast võiks reaalselt mõelda medalile, vastas Jakin: „Vast kolmandik“. Kas Madis on ka nende hulgas? „Mina veel ei paneks, olles realist. Kuigi südamest tahaks, et see nii oleks. Aga, me keegi ei oodanud ka Giro d’Italialt seda, mida ta suutis näidata, nii et kõik on ikkagi võimalik.“